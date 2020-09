Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi et Amber vont demander à la justice une AG de Lagardère Reuters • 01/09/2020 à 07:43









PARIS, 1er septembre (Reuters) - Vivendi VIV.PA annonce mardi qu'il va saisir la justice avec le fonds activiste Amber Capital dans le but d'obtenir la convocation d'une assemblée générale de Lagardère LAGA.PA , après le refus de ce dernier de réunir les actionnaires. "Le Conseil de surveillance et la gérance de Lagardère ayant refusé les propositions respectives d'Amber Capital et de Vivendi, ces derniers vont saisir le Tribunal de Commerce de Paris", déclare le groupe dirigé par Vincent Bolloré dans un bref communiqué. Lundi soir, Lagardère a rejeté la demande de convocation d'une AG exceptionnelle d'Amber Capital et de Vivendi, jugeant que les conditions juridiques n'étaient pas réunies, tout en se disant prêt à ouvrir "un dialogue actionnarial constructif et apaisé". (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

