Vivendi envisage le relèvement de son offre sur les actions Lagardère

L'annonce d'un éventuel relèvement du prix de l'OPA intervient au lendemain de la publication des comptes annuels de Lagardère. Le groupe d'édition a en effet publié hier des comptes 2021 en nette amélioration, avec un perte nette divisée par plus de 6 à 101 millions d'euros, un résultat opérationnel de nouveau dans le vert à 249 millions d'euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires en hausse de 18,6% en données comparables à 513 milliards d'euros.

Vivendi détenant actuellement 45,1% du capital et 36,1% des droits de vote de Lagardère, l'offre publique restera ouverte 25 jours après la décision de conformité publiée sur le site de l'AMF. Celle-ci pourra faire l'objet d'une contre-offre déposée par un tiers et éventuellement d'une surenchère.

Contacté par l'AOF, Vivendi n'a pas souhaité faire plus de commentaires, s'en tenant au communiqué publié en début d'après-midi. La décision définitive du groupe sur les termes de son offre publique sera ainsi prise par son Directoire et rendue publique le 21 février prochain, date également envisagée pour le dépôt de l'offre auprès de l'AMF.

(AOF) - Lagardère grimpe de près de 5%, à 25,32 euros par action, pour se placer second du SBF 120, après la publication d'un communiqué de Vivendi dans lequel le conglomérat de médias affirme envisager un relèvement du prix de son OPA. A la mi-décembre, Vivendi avait révélé avoir acquis la participation d'Amber Capital dans Lagardère au prix de 24,10 euros par action, un montant qui devrait être garanti jusqu'au 15 décembre 2023. Les actionnaires qui proposeront leurs titres immédiatement pourraient quant à eux percevoir 25,50 euros, moins le dividende 2021 de 50 centimes.

