Vivendi entre au capital du groupe de communication digitale Progressif Media

(AOF) - Vivendi a annoncé avoir décidé d’accompagner le groupe de communication digitale Progressif Media, spécialisé notamment dans la conception et la réalisation de campagnes sur les réseaux sociaux, en devenant actionnaire à hauteur de 8,5 % aux côtés du groupe ZeWatchers qui en détiendra 30 % et des trois fondateurs, Emile Duport, David Bonhomme et Thomas Ghys, qui demeurent actionnaires à hauteur de 60 %.

Vivendi va acquérir cette participation auprès de ZeWatchers qui appartient et est dirigé par Chantal Barry et Luc Geoffroy, qui ont déjà été partenaires du groupe dans SFP/Euromedia.

Vivendi poursuit ses investissements pour bâtir, au niveau mondial, un groupe de contenus, de médias et de communication.

AOF - EN SAVOIR PLUS