Vivendi: entouré avec l'hypothèse d'une scission

(CercleFinance.com) - Vivendi bondit de plus de 7%, son directoire ayant été autorisé par le conseil de surveillance à étudier un projet de scission en plusieurs entités cotées séparément, autour de Canal+, de Havas et d'une société d'investissement comprenant ses parts dans Lagardère.



Affirmant 'subir une décote de conglomérat très élevée, diminuant significativement sa valorisation et limitant ses capacités à réaliser des opérations de croissance externe pour ses filiales', le groupe explique vouloir libérer leur potentiel de développement.



Selon Oddo BHF, qui reste à 'surperformance' sur Vivendi, la valorisation de cette stratégie pourrait ressortir à 15 euros par titre, 'notamment si la participation d'UMG est cédée rapidement et le cash rendu aux actionnaires'.



Afin de mener cette étude, le groupe de communication et de divertissement travaillera avec ses banques et ses conseils habituels. Un point sur l'avancement de l'étude de ce projet de scission, et de sa faisabilité, sera fait en temps voulu.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +7.95%