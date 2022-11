Vivendi : enquête approfondie de Bruxelles dans le cadre du projet d'acquisition de Lagardère

L'enquête préliminaire menée par la Commission indique que l'opération est susceptible de réduire de manière significative la concurrence sur les marchés de l'achat de droits d'auteur associés à des livres en langue française, de la distribution et de la commercialisation de livres en langue française et de la vente de livres en langue française aux détaillants. Elle a également relevé des problèmes de concurrence en ce qui concerne la vente de magazines "people".

(AOF) - La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet d'acquisition de Lagardère par Vivendi. Bruxelles craint que l'acquisition envisagée ne réduise la concurrence sur un certain nombre de marchés sur l'ensemble de la chaîne de valeur du livre dans les pays francophones de l'Espace économique européen (EEE) et dans un segment de l'édition de magazines en France.

