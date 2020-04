Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : en baisse, un broker corrige sa cible Cercle Finance • 16/04/2020 à 12:40









(CercleFinance.com) - Le titre Vivendi recule ce jeudi de -1,5%, alors que l'analyste Credit Suisse a confirmé sa recommandation 'Surperformance' sur celui-ci, tout en revoyant à la baisse son objectif de cours, évoquant les 'impacts du COVID-19'. La cible du broker passe ainsi de 29,30 à 26 euros. 'Nous pensons que l'impact du COVID-19 laissera peu de divisions intactes', regrette le broker.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -1.75%