Vivendi : en baisse, un analyste note 'un signal positif'

(CercleFinance.com) - Le titre Vivendi recule ce jour de -0,5%, alors que l'analyste Bank of America Global Research confirme ce mardi sa recommandation 'achat' sur celui-ci, estimant que le retour de la Ligue 1 sur Canal+ pour la période 2020/2024 constitue un signal positif pour le groupe. Le broker estime ainsi que la récupération des droits sur le championnat de France de football permet à la chaîne de proposer une offre solide, attirant de nombreux spectateurs. Une nouvelle à même de rassurer les investisseurs, 'qui avait exprimé des doutes sur la survie de Canal+ après la perte des droits l'an passé'. BofA Global Research confirme donc son objectif de cours de 34 euros sur le titre.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -0.40%