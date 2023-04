Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: dividende et nominations approuvés en AG information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 15:28









(CercleFinance.com) - Vivendi indique que son assemblée générale mixte annuelle a approuvé l'ensemble des résolutions présentées, dont la distribution d'un dividende ordinaire de 0,25 euro par action au titre de 2022, avec une mise en paiement prévue le 27 avril.



L'assemblée a aussi nommé Sébastien Bolloré en qualité de membre du conseil de surveillance pour quatre ans, et renouvelé, pour la même durée, le mandat de membre du conseil de surveillance de Cyrille Bolloré.



Pour rappel, Vivendi a fait part ce matin d'une croissance de 3,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre (+2% en organique) à 2,29 milliards d'euros, et de la signature d'une promesse en vue d'une cession d'Editis à une filiale de la holding de Daniel Kretinsky.





