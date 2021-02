Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : distribution de 60% du capital d'UMG à l'étude Cercle Finance • 15/02/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé au cours du week-end que son directoire envisage désormais une distribution à ses actionnaires de 60% du capital d'Universal Music Group (UMG), exclusivement en nature, qui interviendrait à titre de distribution exceptionnelle. La cotation des actions UMG serait demandée à Euronext Amsterdam, dans un pays où était implanté un des sièges historiques d'UMG. L'opération envisagée a reçu un premier accueil favorable du consortium mené par Tencent avec qui la cotation sera étudiée. Une AGE sera convoquée pour le 29 mars afin de permettre cette distribution. En cas de vote positif, le projet pourrait aboutir avant fin 2021. Le directoire proposera par ailleurs un dividende ordinaire de 0,60 euro par action au titre de 2020 à l'AG du 22 juin.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris 0.00%