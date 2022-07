Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: devient sponsor de la Mostra de Venise information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 15:14









(CercleFinance.com) - Vivendi devient sponsor de deux événements de référence organisés par La Biennale di Venezia pour les trois prochaines années : la Mostra (le Festival international du film) et le Biennale College Cinema.



Canal+ sera l'unique diffuseur en France des prochaines éditions de la Mostra, à commencer par la 79ème édition qui se tiendra du 31 août au 10 septembre. Il assurera également la diffusion de l'événement dans plusieurs autres pays en Europe, ainsi qu'en Afrique francophone.



Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi, a déclaré : ' L'Italie est un pays clé pour Vivendi. Nous y sommes déjà en tant que premier actionnaire de Telecom Italia et Havas y est une des plus grandes agences de communication. Nous souhaitons également jouer un rôle important dans le développement et la promotion de la culture italienne.'





