Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : deux brokers ajustent leur cible, le titre gagne 2% Cercle Finance • 21/10/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le titre Vivendi gagne près de 2% à la bourse de Paris alors que ce matin, deux analystes révisaient leur objectif de cours à la hausse. Crédit Suisse a ainsi confirmé sa note de ' sur-performance ' sur le titre, relevant sa cible à 29 euros, contre 27,5 euros précédemment. L'analyste a notamment souligné les performances d'UMG qui enregistre une croissance de 8,5% au 2ème trimestre et de 22,6% au 3ème trimestre. Un constat partagé par Oddo BHF qui évoque aussi le rebond du CA publicitaire du groupe Canal+. Si le broker réitère son opinion neutre sur le titre, il a lui aussi relevé son objectif de cours, passant de 24 à 25 euros.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +1.57%