Vivendi : Deutsche Bank a relevé son objectif de cours

(AOF) - Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur Vivendi de 12 à 14 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Dans une note, la banque prend en compte la probabilité que la scission en quatre sociétés cotées - Canal+, Havas, une société regroupant édition et distribution (Lagardère et Prisma Media) ainsi qu'une société d'investissement - puisse se produire d'ici le premier semestre 2025.

- Holding de 3 pôles, la culture avec Editis, le divertissement culturel avec Canal Group, DailyMotion et Gameloft, et les médias avec Havas Group et Prisma Media ;

- Revenus de 9,6 Md€ générés par le groupe Canal + (60 %), par Havas (24 %) et Editis (9 %) ;

- Modèle d’affaires « Creation Unlimited » visant à devenir n° 1 mondial dans les contenus, les médias et la communication en accélérant la croissance des métiers, investissant à long terme, créant des synergies entre métiers et valorisant les catalogues ;

- Capital contrôlé à 27,03 % et 29,73 % des droits de vote par le Groupe Bolloré, le conseil de surveillance de 13 membres étant présidé par Yannick Bolloré ;

- Bilan exempt de dettes avec une trésorerie nette de 348 M€, des fonds propres de 19,2 Md€.

- Stratégie fondée sur la valorisation des propriétés intellectuelles et des contenus par franchises, « live » (festivals), sur la pénétration des marchés africains, indien et chinois et sur la distribution en ligne via Dailymotion ;

- Bonne visibilité de l’activité, les abonnements représentant près des 2/3 des revenus ;

- Stratégie d’innovation fondée sur l’émergence de créateurs locaux, sur l’offre de plateformes et d’incubateurs de création dans plusieurs pays et sur l’investissement dans des sociétés innovantes ;

- Stratégie environnementale « Creation for the future » : objectif de neutralité carbone avec une baisse de 30 % dès 2025 /économie circulaire, dès l’écoconception ;

- Pénétration de la Chine après la cession de 10 % d’UMG à Tencent avec l’acquisition de Front Network;

- Règlement du conflit avec Mediaset (près de 29 % du capital mais droits de vote faibles) et Fininvest.

Après avoir bataillé pour que les géants de la tech les rémunèrent au titre des droits voisins, les éditeurs de presse s'inquiètent de l'utilisation de leurs données au profit de l'intelligence artificielle (IA). L'IA générative se nourrit des informations qu'elle trouve sur internet, dont celles des médias. Ces derniers peuvent cependant empêcher l'utilisation de leurs données par une IA grâce à la directive européenne de 2019 et sa traduction en droit français, qui encadrent la recherche de textes et de données. Toutefois cela reste théorique. En attendant, certains acteurs spécialisés du monde de l’édition s’emploient à rassurer les investisseurs après la perte de valeur en bourse de certaines entreprises. Ainsi les spécialistes de l'information professionnelle, ou éditeurs de publications académiques, tels que RELX, Pearson ou Wolters Kluwer multiplient les messages rassurants et présentent l’IA davantage comme une opportunité qu’une menace en soulignant qu’ils utilisent eux-mêmes l’IA. Les analystes restent généralement confiants sur ces acteurs de l’édition spécialisée car leur solide atout repose sur la fiabilité des informations qu’ils transmettent, ce qui est encore loin d’être le cas de l’IA. Pour le moment…