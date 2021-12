Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: détient désormais 45,13% du capital de Lagardère information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 15:20









(CercleFinance.com) - Comme prévu, Vivendi annonce avoir acquis ce jour les 24.685.108 actions Lagardère détenues par Amber Capital pour un prix de 24,10 euros par action.



Vivendi détient désormais 63.693.239 actions Lagardère représentant 45,13 % du capital.



Vivendi déposera courant février 2022 une offre publique d'achat visant la totalité des actions Lagardère au prix de 24,10 euros, correspondant au prix par action payé à Amber Capital.





