VIVENDI détient désormais 21,19% du capital du groupe LAGARDERE

(AOF) - Vivendi a déclaré à l'Autorité des marchés financiers (AMF) avoir franchi le seuil de 20% du capital du groupe Lagardère. Le spécialiste des contenus et médias détient ainsi, au 14 juillet 2020, 21,19% du capital et 16,01% des droits de vote de l'entreprise gérée par Arnaud Lagardère. La société contrôlée par Vincent Bolloré devient ainsi le premier actionnaire du groupe Lagardère devant Amber Capital. Celui-ci détient 18% du capital et 14% des droits de vote.