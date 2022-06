Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: détient 57,35 % du capital de Lagardère information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 12:26









(CercleFinance.com) - A la clôture de l'offre rouverte sur les actions du groupe Lagardère, qui s'est tenue du 27 mai au 9 juin 2022, Vivendi détient 80 943 768 actions Lagardère, représentant autant de droits de vote, soit 57,35 % du capital et 47,33 % des droits de vote théoriques de Lagardère.



Ce résultat définitif, qui conclut l'offre publique d'achat (OPA) amicale déposée le 21 février dernier, ne

confère toutefois à Vivendi que 22,45 % des droits de vote dans l'attente de l'autorisation de la prise de contrôle de Lagardère par les autorités de concurrence.



Par ailleurs, 20 245 979 actions ont été présentées à la branche subsidiaire de l'OPA à l'occasion de l'offre rouverte, soit au total 31 184 281 actions pour l'ensemble de l'OPA. Ces actions recevront autant de droits de cession exerçables au prix de 24,10 euros jusqu'au 15 décembre 2023.





