Vivendi : détient 26,7 % du capital de Lagardère

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir franchi les seuils de 25 % du capital et de 20 % des droits de vote de Lagardère SCA. Le Groupe détient, au 30 septembre 2020, 26,7 % du capital et 20,2 % des droits de vote de cette société.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris 0.00%