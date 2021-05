VIVENDI détaille encore un peu son projet d'introduction en bourse d'UMG

(AOF) - Vivendi (+1,54% à 29,59 euros) figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 après avoir précisé ce matin les modalités de la scission de sa pépite Universal Music Group (UMG). Le groupe de Vincent Bolloré prévoit ainsi d'introduire le champion de la production musicale à la bourse d'Amsterdam au plus tard le 27 septembre prochain. Par ailleurs, Vivendi, qui doit céder 60% du capital d'UMG à ses actionnaires, étudie la possibilité de céder une part supplémentaire, soit à un investisseur américain à hauteur de 10%, soit via une offre au public de 5% à 10%.

Le conglomérat, qui a déjà cédé 20% d'UMG à un consortium mené par Tencent, conservera néanmoins les 10% du capital restant pendant au moins deux ans, dans le but de "rester associée au développement de sa filiale tout en bénéficiant de la protection de la législation européenne applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats Membres différents".

Et dans un souci de mettre sur un pied d'égalité tous les actionnaires, Vivendi proposera un conseil d'administration d'UMG NV composé majoritairement de membres indépendants, nommés pour une durée maximale de deux exercices, et de respecter "pleinement" le principe "une action, une voix". De plus, "ni Vivendi ni le Groupe Bolloré n'ont l'intention d'être représentés à ce stade au Conseil d'administration", ajoute le groupe de médias.

Pour rappel, dans des documents publiés la semaine dernière en amont de l'assemblée générale de fin juin, Vivendi valorise 100% de sa filiale musicale à 33 milliards d'euros. C'est 3 milliards de plus que le niveau retenu lors de la cession de la première tranche de 10% à Tencent, observe Invest Securties. Sur la base de cette valorisation, la redistribution aux actionnaires représenterait 18,1 euros par action, soit près des deux tiers de la capitalisation actuelle de Vivendi.

Au premier trimestre 2021, UMG a une nouvelle fois représenté la vache à lait de Vivendi, réalisant un chiffre d'affaires de 1,81 milliard d'euros (sur les 3,9 milliards d'euros du groupe consolidé), en croissance organique de 9,4%, alors que JPMorgan tablait sur +5%.

La croissance des revenus liés au streaming musical (+19,6%) a soutenu le chiffre d'affaires de la musique enregistrée, qui a grimpé de 10,8% en organique, pendant que l'amélioration des ventes liées aux nouveaux albums et aux catalogues portait les ventes physiques (+14,8%).

L'Ebit d'UMG est ressorti quant à lui à de 322 millions d'euros, contre 248 millions d'euros un an plus tôt, grâce à cette croissance du chiffre d'affaires mais aussi à la maîtrise des coûts.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Holding de 3 pôles, la culture avec Editis, le divertissement culturel avec Universal Music Group (1/3 du marché mondial), Canal Group, DailyMotion et Gameloft, et les médias avec Havas ;

- Revenus de 16,9 Mds€ générés par UMG (50%), par le groupe Canal + (33 %), par Havas (12 %) et Editis (4,5 %) ;

- Modèle économique visant à devenir n° 1 mondial dans les contenus, les médias et la communication à partir de 4 axes de création de valeur : la détention de talents, leur valorisation mondiale, la valorisation des catalogues et droits de propriété intellectuelle et l'attractivité de la ligne éditoriale ;

- Capital contrôlé à 26,28 % et 28,51 % des droits de vote par le Groupe Bolloré, le conseil de surveillance de 12 membres étant présidé par Yannick Bolloré.

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette en hausse à 5 Mds€ pour des fonds propres de 15,8 Mds€.

Enjeux

- Stratégie fondée sur la valorisation des propriétés intellectuelles et des contenus par franchises, « live » (festivals), sur la pénétration des marchés africains, indien et chinois et sur la distribution en ligne ;

- Stratégie d'innovation fondée sur l'émergence de créateurs locaux, sur l'offre de plateformes et d'incubateurs de création dans plusieurs pays et sur des partenariats ;

- Stratégie environnementale intégrée dans la démarche de création de valeur ;

- Pénétration de la Chine après la vente à Tencent de 10 % du capital d'UMG et possible renforcement des liquidités en raison de l'option de vente de 10 % supplémentaire exerçable jusqu'à mi-janvier 2021 ;

- Bonne visibilité de l'activité, les abonnements représentant près des 2/3 des revenus ;

- Evolution du portefeuille de participations, dont Telecom Italia, de 5,7 Mds€.

Défis

- Remontée du chiffre d'affaires publicitaires de Havas et de Vivendi Village;

- Introduction en Bourse, d'ici 2023 au plus tard, d'une nouvelle part du capital d'UMG ;

- Spéculations sur un rachat de M6 et des actifs éditoriaux (Europe 1) de Lagardère, détenu à 20 % ;

- Impact de la pandémie : hausse de 3% du chiffre d'affaires et de 4,4 % du bénéfice net ;

- Difficultés avec les participations italiennes -Telecom Italia (29,94 % des droits de vote, dont 19,94 % portés par une société fiduciaire italienne) et Mediaset- entraînant un bras de fer avec le fonds activiste Elliot pour Telecom Italia, et un conflit juridique pour participation dans Mediaset ;

- Absence de perspectives 2021 ;

- Maintien du dividende ordinaire de 0,60 € et projet de distribution aux actionnaires après la cession de 20 % d'UMG.

La presse magazine en effervescence

En deux ans cette presse a considérablement évolué en France. Les trois groupes leaders (Lagardère, Bertelsmann et Mondadori) se sont quasiment désengagés pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Le groupe Lagardère ne conserve aujourd'hui que « Paris Match » et le « JDD ». Les titres « Elle », « Version Femina », « Télé 7 Jours », « France Dimanche », « Ici Paris » ont été cédés à un nouvel entrant, Czech Media Invest (CMI), contrôlé par le tchèque Daniel Kretinsky.

Pascal Chevalier, issu de la Net économie, s'est, lui, emparé de Mondadori France (« Grazia », « Biba », « Closer », « Science & Vie ») l'an passé, après avoir repris « Marie France » en 2013. Son groupe dispute désormais la position de leader avec Prisma Media qui pourrait tomber dans le giron de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Prisma Media détient notamment les titres « Femme Actuelle », « Geo », « Gala », « Voici », « Télé-Loisirs » et « Capital ».