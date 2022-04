Vivendi: des analystes réitèrent leurs conseils positifs information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 15:53

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a réitéré mardi son opinion 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours légèrement réduit de 13,1 à 13 euros.



Dans une étude diffusée dans la matinée, le broker note que le chiffre d'affaires de premier trimestre du groupe de médias et de divertissement (2.377 millions d'euros) a dépassé sa prévision de 5%.



Du point de vue du broker, cette performance a été flattée par la non-consolidation de Prisma Media au premier trimestre de l'année dernière.



'Cependant, la croissance organique de 7,9% reste impressionnante', fait-il remarquer dans la note.



Credit Suisse met en avant une publication favorisée par la poursuite du redressement d'Havas et la reprise de la publicité dans le cadre des Nouvelles Initiatives et de la billetterie de Vivendi Village.



S'agissant de l'assemblée générale, il indique que toutes les résolutions ont été approuvées, y compris celle relative à un rachat de 10% des actions du groupe et à une OPRA portant sur un maximum de 50% des actions du groupe, à un prix maximum de 16 euros par action.



Depuis le début de l'année, la société a racheté des actions à un peu moins de 11 euros par action, souligne-t-il.



UBS a confirmé également ce matin son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 16 E.



' Le chiffre d'affaires du T1 22 dépasse de 5% le consensus, grâce à la vigueur de Canal+ et Havas. La société a proposé les conditions de l'offre publique d'achat sur Lagardère ' indique le bureau d'analyses.



Rappelons que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 2 377 millions d'euros au premier trimestre 2022, contre 2 095 millions d'euros au premier trimestre 2021.



' Cette augmentation de 13,4 % résulte principalement de la progression du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+89 millions d'euros), de Havas Group (+89 millions d'euros) et de Vivendi Village (+20 millions d'euros) ' a souligné le groupe.



Oddo maintient aussi sa note de ' surperformance ' sur le titre Vivendi avec un objectif de cours relevé à 13,8 euros, contre 13 euros précédemment.



Oddo s'attendait à un CA de 2275 ME au 1er trimestre, contre 2092 ME un an plus tôt, porté par une croissance de 4,5 % de Groupe Canal+ (à 1418 ME) et de 9 % pour Havas (dont 6 % en organique).



En revanche, Oddo tablait sur un recul de 6 % du CA d'Editis ' en raison d'un marché du livre plus difficile en France au 1er trimestre '.



' Notre objectif de cours est porté à 13,8 E sous l'effet de la remontée du cours d'UMG. Nos attentes de résultats sont inchangées ', conclut l'analyste.