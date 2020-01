Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : déplore la décision du board de Mediaset Cercle Finance • 10/01/2020 à 17:57









(CercleFinance.com) - Vivendi déplore ce jour que l'Assemblée générale extraordinaire de Mediaset ait 'approuvé le nouveau plan de fusion relatif à MediaForEurope de manière irrégulière'. 'Ce nouveau plan a pu être adopté uniquement grâce à l'interdiction illégale faite à Simon Fiduciaria, qui détient 19,9 % du capital de Mediaset, de voter. Cette interdiction s'appuie sur une interprétation du droit italien des médias contraire au traité de l'Union européenne', assure Vivendi. 'Ce nouveau plan a, par ailleurs, été adopté en faisant l'impasse sur les procédures du droit italien en matière de fusions transfrontalières (...) et ne fait qu'ôter certaines clauses grossièrement abusives, sans pour autant toucher aux droits disproportionnés reconnus à Fininvest.' Ainsi, selon Vivendi, le Conseil d'administration de Mediaset met, 'une fois de plus', l'entreprise dans une situation 'de grave incertitude juridique'.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -0.27%