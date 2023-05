Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : décroche brutalement au contact de 8,5E. information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Vivendi dévisse de plus de 7%, sous 8,60E suite à l'annonce d'une cession par Compagnie de Cornouaille (société de Vincent Bolloré) d'environ 1,55 million d'actions: voilà qui écarte l'hypothèse inverse d'une OPA du milliardaire sur le groupe de comm'.

Le titre qui ouvre un 'gap' sous 9,32E, pulvérise le plancher des 8,83E du 17 mars et semble bien parti pour retracer le plancher des 8,50 -voir des 8,31E- du 16 mars 2020





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -6.80%