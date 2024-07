Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: dans le vert, un analyste relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse (+0,6%) profitant de l'analyse positive d'Oddo BHF. Le bureau d'études maintient sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 12,7 à 15,9 euros.



L'analyste opère ce relèvement dans la perspective de la scission du groupe qui devrait être confirmée le 25 juillet.



'Nous valorisons désormais séparément les actifs sur la base des périmètres futurs et essentiellement sans décote, sauf pour Vivendi Remain (structure holding). Nos attentes d'EBITA 2025/26e sont par ailleurs relevées de 4% en lien avec Canal+', souligne le broker.



Oddo BHF estime qu'il est 'intéressant de se positionner sur la valeur', indiquant que 'la valorisation est actuellement particulièrement décotée par rapport à la somme des différents actifs'.





Valeurs associées VIVENDI 11,08 EUR Euronext Paris +0,86%