Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : croissance de 12% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 20/04/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Vivendi présente un chiffre d'affaires de 3,87 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2020, en hausse de 11,9% (+4,4% à taux de change et périmètre constants) par rapport à la même période de 2019, et ce malgré la crise du Covid-19. Cette croissance des revenus a été soutenue principalement par Universal Music Group (+17,8% à 1,769 milliard, dont +12,7% en organique) et Groupe Canal+ (+9,6% à 1,372 milliard dont +1% à taux de change et périmètre constants). Le groupe de divertissement et de communication précise que 'des performances variables ont néanmoins été observées par certaines activités au mois de mars, notamment Havas Group, Editis et Vivendi Village', en raison de la crise sanitaire.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +3.44%