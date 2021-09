Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : Claire Léost nommée présidente de Prisma Media information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 12:48









(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé aujourd'hui la nomination de Claire Léost en tant que présidente de Prisma Media à compter du 13 septembre 2021. Elle succédera ainsi à Rolf Heinz qui quitte le groupe. ' Face aux nouveaux enjeux auxquels la presse magazine est confrontée, Claire Léost aura pour mission d'accélérer la transformation de Prisma Media pour saisir toutes les opportunités de croissance, renforcer son rôle de leader et stimuler la réinvention de son secteur ', indique Vivendi. Claire Léost évolue depuis près de 20 ans dans le secteur des médias après une première expérience de conseil.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +0.46%