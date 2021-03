Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : chute de -4%, un analyste abaisse son conseil Cercle Finance • 04/03/2021 à 17:24









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de plus de 4% après l'annonce de ses chiffres 2020. Le groupe a annoncé hier un résultat net, part du groupe est un bénéfice de 1 440 millions d'euros (1,26 euro par action de base), contre 1 583 millions d'euros en 2019 (1,28 euro par action de base). Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur le titre Vivendi avec un objectif de cours porté de 28 à 29,5 euros au lendemain de la publication par le groupe de médias et de divertissement de ses résultats 2020, ressortis légèrement supérieurs aux attentes. Le bureau d'études relève sa valorisation d'Universal Music Group (UMG) à 34,5 milliards d'euros, sous l'effet de cette publication de résultats et d'une marge un peu plus élevée que ce qu'il attendait sur cet actif. 'Le groupe n'a pour le moment pas apporté d'élément nouveau sur la scission d'UMG. Il a par ailleurs confirmé un possible intérêt pour M6 confirmant notre sentiment qu'une évolution du capital pourrait être rapide (avant l'été)', souligne l'analyste. Barclays a dégradé en revanche sa recommandation sur Vivendi, la ramenant de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours porté de 29 à 31 euros. S'il salue des résultats annuels ressortis au-dessus des attentes, le broker estime que ce ne sont pas les performances opérationnelles du groupe qui sont appelées à déterminer l'évolution de la valeur cette année. Pour Barclays, le cours de l'action devrait davantage être influencé par les caractéristiques devant définir la distribution d'UMG, qui devrait être valorisé selon le courtier autour de 39,7 milliards d'euros dans le cadre d'une opération imposée autour de 10%. Sur la base de ces projections, Barclays établit un nouvel objectif de cours de 31 euros, faisant apparaître un potentiel haussier de 6% jugé insuffisant pour justifier une recommandation positive sur la valeur.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -4.21%