Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: chiffre d'affaires de 2 377 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 07:49









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 2 377 millions d'euros au premier trimestre 2022, contre 2 095 millions d'euros au premier trimestre 2021. ' Cette augmentation de 13,4 % résulte principalement de la progression du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+89 millions d'euros), de Havas Group (+89 millions d'euros) et de Vivendi Village (+20 millions d'euros) ' souligne le groupe.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Vivendi progresse de 7,9 % par rapport au premier trimestre 2021.



Au premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires de Groupe Canal+ s'élève à 1 446 millions d'euros, en progression de 6,5 % par rapport au premier trimestre 2021 (+6,0 % à taux de change et périmètre constants).



Havas Group enregistre une croissance organique à deux chiffres. Le chiffre d'affaires atteint 591 millions d'euros, en hausse de 17,7 % par rapport au premier trimestre 2021.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -2.34%