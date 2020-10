Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : changement au sein du conseil de surveillance Cercle Finance • 16/10/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - Vivendi compte dorénavant deux membres représentant les salariés au sein de son Conseil de surveillance. Le Comité de la Société européenne, une instance représentative du personnel, vient en effet de désigner Athina Vasilogiannaki, salariée d'Universal Music Group en Grèce, comme membre représentant les salariés. Elle rejoint ainsi Paulo Cardoso, chargé du ' cash management ' du Groupe Canal+, qui a été renouvelé en tant que membre représentant des salariés. Le Conseil de surveillance compte aussi un représentant des actionnaires salariés. Il est dorénavant composé de treize membres.

