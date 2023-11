Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: cession d'Editis finalisée information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 13:47









(CercleFinance.com) - Suite à l'approbation de l'opération par la Commission européenne, Vivendi annonce avoir finalisé la cession d'Editis à International Media Invest, société de Daniel Kretinsky, pour un montant total des sommes perçues de 653 millions d'euros.



Le groupe de médias et de divertissement a également obtenu de Bruxelles l'agrément du Figaro en tant qu'acheteur approprié du fonds de commerce de Gala, une opération dont la réalisation devrait avoir lieu d'ici la fin novembre.



Aussi, Vivendi estime que la finalisation de son rapprochement avec Lagardère devrait intervenir dans les prochaines semaines, et lui permettre de 'mettre pleinement en oeuvre son ambitieux projet stratégique'.





