Vivendi: cède des activités à CTS EVENTIM pour 300 ME

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir finalisé la cession de ses activités de festivals et de billetterie à l'international à CTS EVENTIM pour environ 300 millions d'euros.



Les activités acquises par CTS EVENTIM représentaient un chiffre d'affaires de 137 millions d'euros en 2023, dont environ 105 millions d'euros provenaient de la billetterie, avec un EBITDA de 26 millions d'euros.



La majeure partie du chiffre d'affaires était réalisée au Royaume-Uni, suivi par le marché américain, et les festivals concernés ont généré un chiffre d'affaires supplémentaire de 32 millions d'euros.



Cette transaction offre de nouvelles opportunités de développement pour le portefeuille de festivals de Vivendi et See Tickets à l'international, tout en maintenant les relations avec leurs partenaires.



Les activités de salles de spectacle de Vivendi et See Tickets France ne sont pas incluses dans cet accord.





