Vivendi : Canal+ signe un partenariat de distribution avec ViacomCBS

(AOF) - Canal+ et ViacomCBS Networks International, filiale de ViacomCBS, ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique sur le long terme. La chaîne cryptée se voit ainsi confier la distribution de Paramount+, le service de vidéo à la demande du géant américain, dans son offre Canal+ Ciné Series, ainsi que de 9 chaînes du groupe ViacomCBS, telles que MTV, Nickelodeon ou Comedy Central. La filiale de Vivendi réalisera également l’acquisition de contenus exclusifs pour les chaînes et services de Canal+. Le groupe proposera ainsi les films Paramount 6 mois après leur sortie en salles.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.