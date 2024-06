Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: Canal+ se renforce encore au capital de Viu information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Le groupe Canal+, filiale de Vivendi, a annoncé jeudi avoir porté à 36,8% sa participation au sein du service de streaming asiatique Viu, conformément à l'accord conclu avec le hong-kongais PCCW l'an dernier.



Dans un communiqué, Canal+ rappelle qu'il considère le marché asiatique comme l'un de ses principaux vecteurs de croissance, renouvelant au passage sa confiance dans Viu et son équipe de direction.



Sa participation se montait à 30% en février dernier.



L'opération annoncée ce jour fait partie d'un investissement échelonné de 300 millions de dollars, à l'issue duquel le groupe Canal+ disposera d'une option à sa main pour augmenter sa participation dans Viu à 51%.





