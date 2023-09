Vivendi : Canal + renonce à la Ligue 1 de football

" Les conditions ne sont pas aujourd'hui réunies pour que le groupe Canal+ dépose une offre les 16 et 17 octobre ", écrit la direction de la chaîne cryptée. Elles " ont achevé de nous convaincre que votre seul objectif était d'en écarter Canal+ et de favoriser Amazon ".

(AOF) - Après quarante ans de diffusion continue, Canal + renonce officiellement à la Ligue 1. En conflit ouvert avec la Ligue de football professionnel (LFP) depuis le fiasco Médiapro, le groupe dirigé par Maxime Saada a fait part, dans un courrier adressé à la LFP et révélé par "L'Équipe", qu'il ne participerait pas à l'appel d'offres des droits de diffusion du championnat de France de football 2024-2029. "

