Vivendi: Canal+ monte à 29% du capital du suédois Viaplay

(CercleFinance.com) - Canal+, filiale du groupe Vivendi, a annoncé vendredi avoir renforcé sa position en tant que principal actionnaire de Viaplay suite à la finalisation du plan de recapitalisation du groupe suédois de streaming vidéo.



Dans un bref communiqué, le groupe audiovisuel français précise désormais détenir 29,3% du capital de la plateforme nordique de vidéos à la demande, contre 12% précédemment.



Pour mémoire, Viaplay a récemment bouclé un projet de recapitalisation de quatre milliards de couronnes suédoises (355 millions d'euros) qui s'est traduit par la restructuration de deux milliards de dette (175 millions d'euros), dont 500 millions (45 millions d'euros) ont été convertis en actions.



Maxime Saada, le PDG de Canal+, a salué la perspective d'un nouveau départ pour la société.



'Avec une structure de capital désormais bien équilibrée, une feuille de route claire et une nouvelle équipe de direction, Viaplay a désormais posé les bases en vue d'un redressement réussi', s'est-t-il félicité.



'Le soutien apporté par notre groupe à Viaplay constitue une nouvelle illustration de notre ambition consistant à devenir un acteur global du divertissement vidéo et d'étendre notre empreinte à l'international, avec une focalisation sur l'Europe, l'Afrique et l'Asie', a-t-il ajouté.



A la Bourse de Stockholm, l'action Viaplay progressait de 2,5% après cette annonce, mais affiche encore une chute de 99% depuis la sévère révision à la baisse de ses objectifs financiers de juin 2023.





