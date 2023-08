Vivendi : Canal + diffuseur du championnat de football d'Arabie Saoudite

(AOF) - Le groupe Canal + s'est offert les droits du championnat de football d'Arabie Saoudite pour la France et l'Afrique, soit un total de 34 matches pour 18 clubs en lice jusqu'en mai 2024. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. La Saudi Pro League a récemment vu l'arrivée de plusieurs joueurs d'envergure comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Sadio Mané.

