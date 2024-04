Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: Canal+ dépose une offre obligatoire sur MultiChoice information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 09:34









(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé lundi que sa filiale Canal+ avait déposé un projet d'offre obligatoire sur les titres du sud-africain MultiChoice qu'elle ne détient pas encore, à un prix d'achat de 125 rands par action, payable en espèces.



Dans un communiqué, le groupe de médias et de divertissement se dit confiant quant à l'aboutissement de l'offre, dont le prix dépasse largement le minimum requis par la réglementation, qui est d'environ 105 rands.



Canal+ souligne que les actionnaires de MultiChoice vont ainsi pouvoir bénéficier d'une prime de 66,66% par rapport au cours de clôture de 75 rands du 1er février dernier, c'est-à-dire avant l'annonce de son offre indicative non-contraignante.



Le groupe français avait alors manifesté son intention de formuler une offre pour un prix de 105 rands pour chaque action ordinaire de MultiChoice.



Canal+ explique avoir l'ambition de construire un leader mondial du divertissement qui aura l'Afrique au coeur de ses priorités.



La société, qui compte 8,1 millions d'abonnés en Afrique, était déjà le premier actionnaire de MultiChoice, un groupe de télévision payante très présent en Afrique anglophone et lusophone.



Son offre doit être entièrement financée par ses fonds à disposition.



Canal+ s'est par ailleurs engagé à ce que les investisseurs sud-africains puissent bénéficier de la croissance future de l'entreprise combinée grâce à une cotation à la Bourse de Johannesburg (Johannesburg Stock Exchange).





