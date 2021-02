VIVENDI: Canal+ aurait décidé de boycotter le nouvel appel d'offre de la LFP

(AOF) - Alors que Canal+ était attendu comme le candidat le plus sérieux pour reprendre les droits de diffusion du championnat français de football depuis la rupture entre la Ligue de Football Professionnel et Mediapro en décembre dernier, voici que la chaîne cryptée aurait finalement décidé de boycotter le nouvel appel d'offre organisé par la LFP. Selon les informations du quotidien sportif L'Equipe, la filiale de Vivendi n'a en effet pas déposé de dossier d'offre ce lundi matin, alors que le délai imparti est désormais passé.

Canal+ avait rendu le mois dernier ses droits de diffusion obtenus via un accord avec BeIn Sport (pour 332 millions d'euros par an jusqu'en 2024), poussant la LFP à lancer un nouvel appel d'offre. La chaîne dirigée par Maxime Saada conteste désormais le fait que cet appel d'offre porte uniquement sur les lots obtenus par Mediapro pour 830 millions d'euros par an, pour a diffusion de 80% des matches de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'en 2024.

Canal+ a déjà lancé deux procédures judiciaires à l'encontre de la LFP ces derniers jours: une fois devant le Tribunal de commerce de Paris, dont l'audience est programmée pour 19 février, et la seconde fois, la semaine dernière, auprès de l'Autorité de la Concurrence pour " abus de position dominante ".

Contacté par AOF, Canal+ n'a pas souhaité faire de commentaire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La presse magazine en effervescence

En deux ans cette presse a considérablement évolué en France. Les trois groupes leaders (Lagardère, Bertelsmann et Mondadori) se sont quasiment désengagés pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Le groupe Lagardère ne conserve aujourd'hui que « Paris Match » et le « JDD ». Les titres « Elle », « Version Femina », « Télé 7 Jours », « France Dimanche », « Ici Paris » ont été cédés à un nouvel entrant, Czech Media Invest (CMI), contrôlé par le tchèque Daniel Kretinsky.

Pascal Chevalier, issu de la Net économie, s'est, lui, emparé de Mondadori France (« Grazia », « Biba », « Closer », « Science & Vie ») l'an passé, après avoir repris « Marie France » en 2013. Son groupe dispute désormais la position de leader avec Prisma Media qui pourrait tomber dans le giron de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Prisma Media détient notamment les titres « Femme Actuelle », « Geo », « Gala », « Voici », « Télé-Loisirs » et « Capital ».