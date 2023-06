Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 13:30









(CercleFinance.com) - Vivendi prend près de 2% et surperforme ainsi la tendance à Paris, sur fond de propos favorables de Bank of America (BoA), qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe de médias et de divertissement, avec un objectif de cours relevé à 12 euros.



BoA explique mettre à jour son modèle de valorisation SOTP (somme des parties) pour intégrer la finalisation attendue de l'acquisition de Lagardère, une opération qui selon lui 'change (à nouveau) radicalement le forme de Vivendi'.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +1.50%