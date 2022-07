Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: bénéfice de 491 ME au 1er semestre 2022 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 4 873 millions d'euros au premier semestre 2022, en croissance de 10,9 % par rapport au premier semestre 2021. Cette hausse est liée principalement à Havas Group (+209 millions d'euros) ainsi qu'à la progression de Groupe Canal+ (+91 millions d'euros) et au rebond de Vivendi Village (+53 millions d'euros).



A taux de change et périmètre constants, e chiffre d'affaires de Vivendi progresse de 5,4 % par rapport au premier semestre 2021.



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'élève à 412 millions d'euros, en hausse de 31,5 % par rapport au premier semestre 2021, principalement grâce à la progression d'Havas Group (+24 millions d'euros) et à la contribution de Prisma Media (+17 millions d'euros). Le résultat opérationnel (EBIT) s'élève à 372 millions d'euros, en hausse de 29,0 % par rapport au premier semestre 2021.



Le résultat net, part du groupe est un bénéfice de 491 millions d'euros (0,47 euro par action de base) contre 488 millions d'euros au premier semestre 2021 (0,45 euro par action de base).





