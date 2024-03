Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: bénéfice de 405 millions d'euros en 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 18:14









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 10 510 millions d'euros en 2023, en croissance de 9,5 % par rapport à 2022.



' Cette évolution reflète la progression de Groupe Canal+ (+188 millions d'euros) et de Havas (+107 millions d'euros), ainsi que l'incidence de la consolidation de Lagardère à compter du 1er décembre 2023 (+670 millions d'euros) ' indique la direction.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Vivendi progresse de 2,6 % par rapport à 2022, principalement grâce à la performance de Groupe Canal+ (+2,9 %) et de Havas (+4,3 %).



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'élève à 934 millions d'euros, en augmentation de 7,5 % par rapport à 2022.



Le résultat net ajusté est un bénéfice de 722 millions d'euros (0,70 euro par action de base), contre 343 millions d'euros en 2022 (0,33 euro par action de base), en augmentation de 379 millions d'euros (x2,1).



Le résultat net, part du groupe est un bénéfice de 405 millions d'euros (0,40 euro par action de base), contre une perte de 1 010 millions d'euros en 2022 (-0,98 euro par action de base), en augmentation de

1 415 millions d'euros.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +0.54%