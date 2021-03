Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : bénéfice de 1 440 millions d'euros en 2020 Cercle Finance • 03/03/2021 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 16 090 millions d'euros en 2020, en hausse de +1,2 %. ' Cette augmentation résulte principalement de la progression d'Universal Music Group (UMG), de Groupe Canal+ et d'Editis '. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires est en repli de -0,6 % par rapport à 2019. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'élève à 1 627 millions d'euros, en hausse de 6,6 % par rapport à 2019. À taux de change et périmètre constants, l'EBITA augmente de 3,7 %, essentiellement grâce à la progression d'UMG et de Groupe Canal+. Le résultat opérationnel (EBIT) s'élève à 1 468 millions d'euros, en progression de 6,3 % par rapport à 2019. Le résultat net, part du groupe est un bénéfice de 1 440 millions d'euros (1,26 euro par action de base), contre 1 583 millions d'euros en 2019 (1,28 euro par action de base). Le résultat net ajusté est un bénéfice de 1 228 millions d'euros (1,08 euro par action de base), contre1 741 millions d'euros en 2019 (1,41 euro par action de base), en baisse de 29,5 %.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -0.24%