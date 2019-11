Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : annulation d'actions autodétenues Cercle Finance • 26/11/2019 à 18:15









(CercleFinance.com) - Le Directoire de Vivendi, réuni ce jour, a décidé de procéder à l'annulation de 36 251 491 actions autodétenues, représentant 2,97 % du capital social. Le capital social s'élève désormais à 6 510 644 261 euros divisé en 1 183 753 502 actions et le nombre de droits de vote bruts s'élève à 1 258 712 455. A la suite de cette annulation, Vivendi détient directement 3 649 627 de ses propres actions (0,31 % du capital social).

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -0.40%