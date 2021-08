Vivendi annonce la cession de 7,1% du capital d'UMG à Pershing Square Holdings

Pascal Chevalier, issu de la Net économie, s'est, lui, emparé de Mondadori France (« Grazia » , « Biba » , « Closer » , « Science & Vie » ) l'an passé, après avoir repris « Marie France » e n 2013. Son groupe dispute désormais la position de leader avec Prisma Media qui pourrait tomber dans le giron de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Prisma Media détient notamment les titres « Femme Actuelle », « Geo », « Gala », « Voici », « Télé-Loisirs » et « Capital ».

En deux ans cette presse a considérablement évolué en France. Les trois groupes leaders (Lagardère, Bertelsmann et Mondadori) se sont quasiment désengagés pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Le groupe Lagardère ne conserve aujourd'hui que « Paris Match » et le « JDD » . Les titres « Elle » , « Version Femina » , « Télé 7 Jours », « France Dimanche » , « Ici Paris » ont été cédés à un nouvel entrant, Czech Media Invest (CMI), contrôlé par le tchèque Daniel Kretinsky.

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Vivendi se félicite de l'arrivée de M. Ackman, un investisseur américain d'importance, au sein d'UMG, apportant ainsi une nouvelle démonstration de la réussite et de l'attractivité du leader mondial de la musique", a déclaré le géant français des médias dans un communiqué.

(AOF) - Vivendi a annoncé avoir cédé ce jour à Pershing Square Holdings et ses sociétés affiliées, dirigées par William Ackman, 7,1% du capital d'UMG pour un prix de 2,8 milliards de dollars américains, sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros. Les deux groupes étaient entrés en discussion le 4 juin dernier en vue de la cession de 10% du capital d'Universal Music Group détenus par Vivendi, avant la distribution de 60% d'UMG aux actionnaires de Vivendi et la cotation de la société prévue le 21 septembre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.