Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : analyse la vente de 10% de ses actions UMG Cercle Finance • 18/05/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Le groupe analyse l'opportunité d'une vente de 10 % de ses actions UMG à un investisseur américain. Vivendi analyse aussi l'opportunité de procéder à une offre au public d'au moins 5 % et jusqu'à 10 % du capital d'UMG. Cette opération sera réalisée préalablement à la distribution de 60 % du capital d'UMG aux actionnaires de Vivendi. Vivendi conservera 10% du capital d'UMG pendant au moins deux années afin de pouvoir rester associée au développement de sa filiale. D'autre part, une gouvernance et des droits de vote, mettant sur un pied d'égalité tous les actionnaires, seront proposés pour la future société cotée UMG NV.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +2.06%