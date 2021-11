Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : amendement aux accords sur Mediaset information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Vivendi, Fininvest et Mediaset annoncent avoir convenu d'amender certaines dispositions des accords du 3 mai dernier dans la perspective d'une modification de la structure du capital de Mediaset, avec en particulier l'introduction d'une double catégorie d'actions. Un cinquième des actions ordinaires A et B seront cédées chaque année (à compter du 22 juillet) avec des prix minimums fixés ce jour. Vivendi aura le droit de vendre ses actions A et/ou B détenues par Simon Fiduciaria à tout moment si leur prix atteint 1,60 euro. De plus, les parties se sont accordées pour que Vivendi puisse exercer ses droits de vote associés aux titres qu'il détient directement lors de l'assemblée générale de Mediaset du 25 novembre en votant en faveur de la proposition créant une double catégorie d'actions.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +0.18%