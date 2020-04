Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi : acquisition de 10,6% du Groupe Lagardère Cercle Finance • 21/04/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce l'acquisition de 10,6 % des titres du Groupe Lagardère. ' Cette opération fait suite à la vente de 10 % des 100 % du capital d'Universal Music Group (UMG) que Vivendi possède sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros ' précise le groupe ' Il s'agit d'un placement financier à long terme témoignant de la confiance de Vivendi dans les perspectives de ce groupe français, fort de positions de leadership international dans ses principaux métiers et qui traverse, comme beaucoup d'autres, une période difficile ' rajoute le groupe.

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -1.97%