Vivendi : Achat du turbo BEST call 0984S (0984S)

(Zonebourse.com)

Techniquement le timing apparaît pertinent dans une optique à moyen terme pour se positionner sur le titre Vivendi, après la forte correction de ces dernières semaines.

La zone support des 17.5 EUR limite en effet le risque de baisse et devrait permettre au titre de renouer avec une dynamique haussière.

Une reprise technique pourrait se mettre en place dans les prochains jours en direction des 21.5 EUR, première résistance importante.

On pourra cheter le turbo Best call Société Générale 0984S qui cote 1.64 EUR. On visera les 21.5 EUR, soit un potentiel de l'ordre de 85% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation fixé initialement juste sous les 17 EUR limitera le risque à 35%.

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Zonebourse.com - Laurent Polsinelli