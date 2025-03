Vivendi accuse une perte nette de 6 milliards d'euros en 2024 en raison de la scission du groupe

( AFP / ERIC PIERMONT )

La holding Vivendi a annoncé jeudi une perte nette de 6 milliards d'euros pour 2024, en raison de la scission du géant français des médias et de l'édition en décembre.

Vivendi a été découpé en quatre entités: Canal+ (médias) coté à la Bourse de Londres, Havas (communication) à Amsterdam et Louis Hachette Group (édition, qui contrôle le groupe Lagardère) à Paris sur le marché Euronext Growth. La holding est restée en Bourse à Paris.

"Compte tenu de l'opération exceptionnelle de scission du groupe réalisée en 2024 et de ses effets comptables, le résultat net, part du groupe, affiche une perte de -6.004 millions d'euros, contre un bénéfice de 405 millions d'euros sur l'exercice 2023", selon un communiqué.

Ce résultat "comprend notamment les moins-values de déconsolidation de Canal+, Louis Hachette Group et Havas (-5.875 millions d'euros)" et "la dépréciation de l'écart d'acquisition relatif à Gameloft (-140 millions d'euros)", précise Vivendi, contrôlé par la famille du milliardaire Vincent Bolloré.

La holding continue de gérer diverses participations minoritaires (dans Universal Music Group, le groupe audiovisuel et de paris sportifs Banijay, l'opérateur téléphonique italien TIM...) ainsi que l'éditeur de jeux vidéo Gameloft, acquis en 2016 et détenu à 100%. Il n'est pas question de céder Gameloft, a-t-il été précisé lors d'une conférence pour analystes et investisseurs.

En excluant les éléments exceptionnels, le groupe a dégagé un bénéfice net ajusté de 111 millions d'euros en 2024, contre 336 millions l'année précédente.

Ses dirigeants se montrent sereins sur l'avenir des anciens actifs du conglomérat.

"Même si la somme des cours de Bourse des entités scindées n'est pas encore à la hauteur de nos anticipations, nous restons confiants dans la capacité de cette opération à être créatrice de valeur pour l'ensemble des parties prenantes", assurent Yannick Bolloré, président du Conseil de surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire, cités dans le communiqué.

La scission a eu pour objectif de permettre à chaque branche de mieux se développer.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Vivendi s'établit à -1 million d’euros, contre -33 millions d'euros en 2023, notamment grâce à une "amélioration de l'EBITA de Gameloft" et des "coûts de structure de Vivendi" réduits.

Au 31 décembre, l'endettement financier net, ajusté d'un prêt à Lagardère de 500 millions d’euros, atteignait 2 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 297 millions d’euros, en recul de 5,2% à taux de change et périmètre constants.

La valeur de l'ensemble des participations de Vivendi, nette des passifs financiers, est estimée à 4,8 milliards d’euros.