Vivendi : accord avec le consortium de Tencent sur UMG

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce la signature de l'accord qui prévoit l'acquisition par le consortium mené par Tencent, de 10% du capital d'UMG, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% du capital. Sa réalisation est attendue d'ici fin du premier semestre 2020. Le consortium a l'option d'acquérir, sur la même base de prix, jusqu'à 10% de plus jusqu'au 15 janvier 2021. Un deuxième accord permettra à Tencent Music Entertainment d'acquérir une part minoritaire au capital de la filiale d'UMG regroupant ses activités chinoises. Par ailleurs, le conseil de surveillance de Vivendi, réuni le lundi 23 décembre, a été informé que des négociations commençaient pour l'éventuelle cession de participations minoritaires supplémentaires sur une base de prix au minimum identique.

