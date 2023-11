Vivendi accentue la pression sur Telecom Italia

La vente de TIM Brasil devrait rapporter environ 7 milliards d'euros et celle de l'activité clients particuliers "pas moins de 9 milliards", a assuré Stefano Siragusa dans un entretien publié jeudi par le quotidien économique Il Sole 24 Ore.

La proposition concurrente, soumise au conseil par le fonds d'investissement Merlyn et Stefano Siragusa, ancien directeur général adjoint de TIM, prévoit la cession de la lucrative filiale brésilienne et de la branche en charge des clients particuliers en Italie.

(AOF) - Principal actionnaire de Telecom Italia (TIM) avec une part de 23,75%, Vivendi a jugé insuffisante l'offre du fonds d'investissement américain KKR pour le réseau, que le conseil d'administration de TIM compte passer au crible ce vendredi avant d'émettre un avis à l'issue d'une autre réunion dimanche. Dans une nouvelle lettre adressée aux administrateurs de TIM, Vivendi a exprimé l'espoir de les voir examiner pleinement une "proposition alternative" en s'appuyant sur des "conseillers financiers et techniques indépendants", comme l'a rapporté l'AFP.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.