Vivendi: a reçu l'autorisation de l'UE pour Lagardère

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir obtenu aujourd'hui l'autorisation de la Commission européenne de réaliser son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère.



Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des deux engagements proposés par Vivendi. Le premier engagement porte sur la cession de 100 % du capital d'Editis, pour laquelle le Groupe a conclu une promesse d'achat avec International Media Invest. Le groupe va réaliser aussi la cession intégrale du magazine Gala qui fait d'ores et déjà l'objet de nombreuses marques d'intérêt.



Vivendi est confiant de pouvoir finaliser ces deux opérations d'ici la fin octobre.





