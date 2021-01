VIVENDI a pris 7,6% du capital de l'espagnol Prisa (El Pais)

(AOF) - Vivendi a pris une participation de 7,6% dans le groupe Prisa. Ce dernier est le leader des médias et de l'éducation du monde hispanophone. Il possède El Pais, Santillana, Cadena SER, Radio Caracol, AS ou encore Los 40 Principales. Selon Vivendi, cette prise de participation s'inscrit dans sa stratégie de se renforcer en tant que groupe mondial de contenus, de médias et de communication, et d'élargir son accès aux marchés de langue espagnole en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis.

Vivendi rappelle qu'il est déjà très présent sur ces marchés, notamment à travers Universal Music Group, Havas et Gameloft.

Le groupe possède la société de production télévisuelle espagnole Bambu Producciones et l'un de ses plus grands studios de production de jeux vidéo est basé à Barcelone.

Vivendi gère également des services de billetterie en Espagne et son activité de propriété intellectuelle et de licence est également présente sur les marchés hispaniques.

Vivendi assure que sa stratégie est très largement en phase avec la feuille de route que s'est fixée Prisa, qui comprend le développement de services éducatifs par abonnement ainsi que de contenus d'information et de divertissement, et un engagement fort dans la numérisation de ses produits et marques.

Vivendi affirme que son investissement soutient Prisa dans ses futurs développements.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La presse magazine en effervescence

En deux ans cette presse a considérablement évolué en France. Les trois groupes leaders (Lagardère, Bertelsmann et Mondadori) se sont quasiment désengagés pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Le groupe Lagardère ne conserve aujourd'hui que « Paris Match » et le « JDD ». Les titres « Elle », « Version Femina », « Télé 7 Jours », « France Dimanche », « Ici Paris » ont été cédés à un nouvel entrant, Czech Media Invest (CMI), contrôlé par le tchèque Daniel Kretinsky.

Pascal Chevalier, issu de la Net économie, s'est, lui, emparé de Mondadori France (« Grazia », « Biba », « Closer », « Science & Vie ») l'an passé, après avoir repris « Marie France » en 2013. Son groupe dispute désormais la position de leader avec Prisma Media qui pourrait tomber dans le giron de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Prisma Media détient notamment les titres « Femme Actuelle », « Geo », « Gala », « Voici », « Télé-Loisirs » et « Capital ».